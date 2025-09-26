Sistema de alerta da Defesa Civil será testado no Centro-Oeste sábado

Moradores do Distrito Federal e de mais 12 municípios dos três estados da região Centro-Oeste receberão em caráter de teste, neste sábado (27), a partir das 15 horas (horário de Brasília), alertas de emergência demonstrativos da Defesa Civil sobre riscos de desastres naturais de grande perigo.

A meta do teste da ferramenta Defesa Civil Alerta (DCA) é simular o aviso às pessoas que estejam em localidades com risco iminente, por exemplo, de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo, entre outros, para possam adotar medidas de proteção. Além de Brasília e regiões administrativas do Distrito Federal, os seguintes municípios estão na lista para receber alertas simulados sobre a iminência de risco de desastres naturais: · Goiânia, Itumbiara, Formosa e Cidade de Goiás, em Goiás; · Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul;

· Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra e Rio Branco, em Mato Grosso. Os alertas serão sonoros e/ou visuais enviados a todos os aparelhos celulares das localidades em teste, conectados à rede móvel de tecnologia 4G ou 5G. A comunicação de riscos será feita na língua portuguesa, inicialmente. Como funciona O dispositivo Defesa Civil Alerta usa tecnologia de transmissão via telefonia celular e o serviço é gratuito. Não é necessário cadastro prévio do usuário para receber as mensagens de alerta. Os smartphones lançados a partir de 2020 são compatíveis com a ferramenta. Por padrão, os aparelhos estão habilitados.

Por isso, o usuário não precisa alterar qualquer configuração no próprio celular para receber as mensagens enviadas. O recurso funciona independente do pacote de dados móveis. O alerta aparecerá na tela do aparelho sobreposto a qualquer conteúdo que esteja sendo acessado no celular, mesmo que o usuário esteja usando internet, vendo vídeos ou ouvindo música ou com o aparelho no modo silencioso. Porém, se o celular estiver somente conectado no Wi-Fi, o alerta não será recebido, porque é necessário estar conectado à rede móvel 4G ou 5G.

Para pessoas com dificuldades visuais, além do alerta sonoro, existe uma funcionalidade no celular que permite a leitura do alerta. Prevenção de desastres O Defesa Civil Alerta moderniza o sistema de prevenção de desastres do país e complementa os envios de alertas por outros meios, que não serão substituídos: SMS, TV por assinatura, Whatsapp, Telegram e Google Public Alerts. A depender da gravidade do alerta, o sistema também poderá emitir um sinal sonoro similar a uma sirene.