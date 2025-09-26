Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prêmio Jabuti divulga lista dos semifinalistas em 23 categorias

Autor Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Tipo Notícia

Prêmio mais popular da literatura nacional, o tradicional Prêmio Jabuti será revelado em 27 de outubro. Nos preparativos para sua 67ª edição, a organização, a cargo da Câmara Brasileira do Livro (CBL), divulgou nesta sexta-feira (26) a lista dos semifinalistas, com dez indicados em cada uma das 23 categorias.

A lista passará por nova fase eliminatória, e em 7 de outubro serão conhecidos os cinco finalistas, concorrentes ao prêmio de R$ 5 mil. 

Este ano, as 4.350 obras inscritas disputam a categoria especial de Livro do Ano, pela qual receberão o valor de R$ 70 mil e a vaga para representar o país na Feira do Livro de Londres, com destaque por ocasião do Ano da Cultura Brasil-Reino Unido. Todas as obras que disputam o prêmio foram publicadas em 2024. 

Com presença de editoras de diversos tamanhos, a celebração homenageia este ano a escritora Ana Maria Machado, um dos nomes mais presentes na produção editorial nacional, premiada com três Jabutis e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). A carioca, de 83 anos de idade, recebeu ainda o Prêmio Hans Cristian Andersen, considerado o maior destaque internacional para autores de literatura infantil. 

O Prêmio Jabuti se destaca por premiar tanto estreantes e pequenas editoras quanto nomes consagrados e gigantes do setor. Entre os nomes mais conhecidos, autores como Monja Cohen, Christian Dunker, Ruy Castro, Carpinejar, Miguel Nicolelis e Daniel Munduruku, além de uma curiosa participação dupla de Chico Buarque, que disputa na categoria de melhor Romance Literário, por seu Bambino a Roma, ficção, mas também aparece como tema da obra Chico Buarque em 80 canções, de André Simões. 

A lista completa com os indicados pode ser conferida no site do evento, mantido pela CBL. 

literatura

