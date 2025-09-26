Iniciativa cria cátedra e programa de mídia pública na América Latina

O evento online também marcou a criação do Diploma em Mídias Públicas na América Latina, programa de formação voltado a profissionais, gestores e estudantes interessados em políticas de comunicação. É a primeira ação prática da cátedra, que funcionará como espaço de reflexão e pesquisa sobre o tema.

A cerimônia de lançamento reuniu representantes de universidades, centros de pesquisa e veículos públicos de diversos países. O diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro, ressaltou a importância da iniciativa, que recupera uma tradição de debates e integração política na comunicação pública.

“Esta iniciativa é vital não apenas para os veículos públicos em si, mas também para o nosso futuro, com base na democracia e no respeito à ciência. Que nossas sociedades possam, portanto, compartilhar de um futuro em que o bem comum seja a base de uma nova ordem mundial”, acrescentou Ribeiro.

O diretor executivo da TAL, Nicolás Schonfeld, ressaltou que a iniciativa será “um espaço de legitimação acadêmica do trabalho realizado no dia a dia dos meios públicos na América Latina”. Ele destacou o caráter coletivo da construção e a diversidade de instituições participantes.