Programa Caminhos da Reportagem é finalista do Prêmio Vladimir Herzog

O programa Caminhos da Reportagem, da, foi anunciado nesta quarta-feira (24) como um dos finalistas do 47º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. O episódio intitulado Mães de luta concorre na categoria Produção Jornalística em Vídeo.A solenidade de entrega dos prêmios está marcada para 27 de outubro, no Tucarena, em São Paulo.

O episódio Mães de luta aborda a busca por justiça, memória e reparação de mulheres que perderam seus filhos, sobrinhos, irmãos ou netos para a violência do Estado. No Brasil, 6,4 mil pessoas morreram em 2024 em decorrência de ações de policiais civis ou militares.

Entre as histórias retratadas está a de Sonia Bonfim, trancista que perdeu o filho e o marido em setembro de 2021, no Complexo do Chapadão, zona norte do Rio de Janeiro. O adolescente Samuel Vicente, de 17 anos de idade, e o padrasto William Vasconcellos foram baleados por policiais. Os agentes alegaram que as vítimas eram traficantes e que agiram em legítima defesa. No entanto, um parecer técnico-pericial do Projeto Mirante apontou falhas na investigação, enquanto testemunhas afirmaram que os dois não estavam armados.