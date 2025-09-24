Justiça emite 8º mandado de prisão por morte de ex-delegado em SP

Segundo a Secretaria de Justiça de São Paulo, também foram cumpridos novos mandados de busca e apreensão, além de ouvidos mais relatos das testemunhas. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de SP, continua as investigações para identificar todos os envolvidos no crime.

Laudos periciais ainda estão em elaboração e em processo de análise. Entre as hipóteses para o crime, estão as investigações promovidas por Fontes quando era delegado responsável pelos inquéritos sobre o crime organizado em São Paulo, principalmente o PCC.

Fontes foi responsável pela prisão de líderes do PCC nos anos 2000, quando atuava como delegado geral, na função de repressão a roubo de bancos.

Também foram levantadas suspeitas de que o crime teria relação com irregularidades na Prefeitura de Praia Grande que Ferraz pretenderia denunciar.