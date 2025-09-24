Aos 70 anos, morre produtor cultural e dramaturgo Guilherme Reis

Nascido em Goiânia, mudou-se para Brasília na infância e marcou a vida cultural da capital. Guilherme era irmão de Bia Reis, apresentadora da Rádio Nacional, que morreu em 2012. O velório ocorrerá no foyer da Sala Martins Pena do Teatro Nacional, nesta quinta-feira (25), das 12h30 às 15h.

Ex-secretário de Cultura do Distrito Federal, entre 2015 e 2018, ele idealizou a Lei Orgânica da Cultura e fundou o Sistema de Arte e Cultura do DF. Também liderou a reforma de importantes equipamentos públicos da cidade, como o Espaço Cultural Renato Russo e o Centro de Dança de Brasília.

Em entrevista ao programa Arte do Artista, da TV Brasil, em 2015, Guilherme ressaltou a diversidade do teatro brasileiro e a ampliação de sua produção.