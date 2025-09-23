Guarda Civil de Diadema impede acesso de famílias à ocupação

O Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) informou que os moradores da Ocupação Palestina Livre, localizada em Diadema, estão impedidos de entrar no local, desde ontem (22) à noite, pela prefeitura do município. Há também moradores dentro do prédio, que não saem porque a volta ao local não está sendo permitida. Ação ocorre após ocupação, pelo movimento, do prédio abandonado na cidade, local onde já funcionou um hospital e um centro de atendimento.

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal, unidade especializada da Guarda Civil Municipal, chegaram ao local por volta das 18h desta segunda-feira, segundo relatos de moradores, impedindo o acesso. Até a tarde de hoje, ainda havia restrição de entrada na ocupação.

“Sem nenhum diálogo ou negociação, o batalhão da ROMU agiu de forma ilegal e com uso de truculência contras as famílias e apoiadores do movimento”, divulgou o MLB em nota.

Decisão da Justiça paulista, em 19 de setembro, determinou que o cumprimento do mandado de desocupação fica condicionado à comprovação de adoção de medidas de acolhimento imediato às famílias, como aluguel social ou moradia provisória, além do cadastramento em programas de habitação.

“Comprovado pelo município o atendimento das condicionantes acima, expeça-se o mandado de desocupação, independentemente de nova conclusão, que deverá ser cumprido por oficial de justiça, com o apoio da força policial, se necessário”, diz a decisão judicial.