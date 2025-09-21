Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Teresa Cristina recebe Marquinho China no programa Samba na Gamboa

No Samba na Gamboa deste domingo (21), às 13h, na TV Brasil, a apresentadora Teresa Cristina bate um papo com o cantor e compositor Marquinho China. A edição inédita do programa traz o artista que foi formado no Cacique de Ramos e vem à produção do canal público para falar de um importante subgênero do samba, o samba de terreiro.

Durante a atração, o convidado e a anfitriã interpretam clássicos de grandes ícones da música popular. Com repertório de pérolas do cancioneiro nacional, o repertório inclui músicas como Amor Aventureiro, de Mano Décio da Viola e Silas de Oliveira; Chega de Demanda, de Cartola; Linda Borboleta, de Monarco e Paulo da Portela; e Recado, de Paulinho da Viola e Casquinha.

Atração original da TV Brasil, o Samba na Gamboa pode ser acompanhado em tempo real no YouTube da emissora pública e no app TV Brasil Play. Com janela alternativa na tevê aos sábados, às 23h, o conteúdo ainda é transmitido na Rádio Nacional, aos sábados, mais cedo, ao meio-dia, para toda a rede.

Teresa Cristina e Marquinho China conversam sobre o conceito do samba de terreiro.

"A definição é tão difícil quanto a do próprio samba. O improviso é marca do samba de terreiro. É um espaço que vai agregar e sociabilizar as pessoas. Vai mantê-las unidas sob o ponto de vista cultural", resume o bamba.

Durante a conversa, Marquinhos China aprofunda essa reflexão. "Geralmente, o enredo do samba de terreiro fala sobre a escola (de samba). Hoje eu sei porque sou um dos antigos, mas já fui novo e perguntava para quem veio antes. O tema era esse com a exaltação à própria escola, mas também abordava desilusão e o dia a dia", comenta o músico.

Professor de história, Oficial de Justiça e psicanalista, o cantor e compositor Marquinho China é multifacetado. Cria da geração do Cacique de Ramos que transformou o samba, o artista teve uma jornada musical em que conviveu com personalidades como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Almir Guineto na gênese desse novo formato do gênero. Algumas de suas obras foram gravadas por Beth Carvalho.

O apelido China tem origem há mais de 40 anos, ainda na década de 1980, dado por Arlindo Cruz, porque Marquinho fechava os olhos quando ria. A alcunha pegou e ele incorporou o apelido a seu nome artístico.

