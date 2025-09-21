Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tempestades atingem Região Sul neste domingo

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

A Região Sul do Brasil foi atingida por tempestades neste domingo (21). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas de grande perigo de vendaval, tempestade e acumulado de chuva em municípios dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Até as 9h desde domingo, houve um acumulado de chuva de 95,4 mm em Santa Maria; 94,2 mm em Alegrete; 90,0 mm em Tupanciretã e 76,8 mm em Santiago; todos municípios do Rio Grande do Sul. Nas cidades de Soledade (RS), Quaraí (RS), Dois Vizinhos (PR), Lagoa Vermelha (RS), Cambará do Sul (RS) e São Gabriel (RS) registraram rajadas de vento entre 70km/h e 98 km/h.

Próximos dias

Na segunda-feira (22), de acordo com o Inmet, há previsão de tempestades no centro e sul de Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Isso ocorre devido ao avanço de uma frente fria pelas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Na Região Sul. As chuvas persistem em Santa Catarina e Paraná. Já no Rio Grande do Sul, essas chuvas se concentram no norte do estado.

Já na terça-feira (23), a temperatura deve cair em toda Região Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Além disso, pode ter geada fraca em regiões de Santa Catarina e Paraná.

