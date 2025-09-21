Giovana Madalosso fala de obra literária na Flip no Conversa com Autor

Voz relevante da literatura contemporânea brasileira, a escritora, jornalista e roteirista Giovana Madalosso é a convidada do Madalosso é a convidada do Conversa com o Autor que aleva ao ar neste domingo (21), às 12h30.

Ao longo do bate-papo conduzido pela jornalista Katy Navarro, Giovana Madalosso fala de sua obra, que aborda maternidade, identidade feminina, desigualdade, injustiça social, preconceito e cultura. O estilo da escritora também traz humor e um olhar refinado para situações do cotidiano que podem passar sem que a maioria das pessoas percebam.

Com uma trajetória que mistura prosa poética, ficção urbana e engajamento social, Giovana é co-criadora do movimento Um grande dia para as escritoras. A iniciativa dá visibilidade à produção literária feminina no país e já mobilizou mais de mil autoras de cidades no Brasil e no exterior.

Giovana Madalosso é autora de A Teta Racional, Tudo pode ser roubado, Suíte Tókio - finalista do Prêmio Jabuti em 2019 -, Altos e baixos, que foi sua estreia na literatura infantil em 2024, e de Batida só, seu mais recente romance.

