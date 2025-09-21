Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Giovana Madalosso fala de obra literária na Flip no Conversa com Autor

Giovana Madalosso fala de obra literária na Flip no Conversa com Autor

Voz relevante da literatura contemporânea brasileira, a escritora, jornalista e roteirista Giovana Madalosso é a convidada do Madalosso é a convidada do Conversa com o Autor que a Rádio MEC leva ao ar neste domingo (21), às 12h30. Gravada durante a  23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty )Flip), em agosto, a entrevista inédita destaca a trajetória da autora curitibana e os desafios da sua escrita.

Ao longo do bate-papo conduzido pela jornalista Katy Navarro, Giovana Madalosso fala de sua obra, que aborda maternidade, identidade feminina, desigualdade, injustiça social, preconceito e cultura. O estilo da escritora também traz humor e um olhar refinado para situações do cotidiano que podem passar sem que a maioria das pessoas percebam.

Com uma trajetória que mistura prosa poética, ficção urbana e engajamento social, Giovana é co-criadora do movimento Um grande dia para as escritoras. A iniciativa dá visibilidade à produção literária feminina no país e já mobilizou mais de mil autoras de cidades no Brasil e no exterior.

Giovana Madalosso é autora de A Teta Racional, Tudo pode ser roubado, Suíte Tókio - finalista do Prêmio Jabuti em 2019 -, Altos e baixos, que foi sua estreia na literatura infantil em 2024, e de Batida só, seu mais recente romance.

Sobre o Conversa com o Autor

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros.

São quase 30 minutos de papo descontraído e repleto de conteúdo em que autores nacionais ficam à vontade para falar sobre seus trabalhos. As conversas abordam lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros.

Lançada há pouco mais de uma década, em 2013, a produção tem todos episódios da nova temporada disponíveis em formato de videocast no canal da Rádio MEC no YouTube.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

