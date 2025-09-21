Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Especial de Domingo, da Rádio Nacional, homenageia Gonzaguinha

Especial de Domingo, da Rádio Nacional, homenageia Gonzaguinha

Autor EBC
Autor
EBC Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Especial de Domingo, da Rádio Nacional, homenageia neste domingo (21), às 22h, o cantor e compositor Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha, que completaria 80 anos neste 22 de setembro.

Carioca, filho do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, e de Odaléia Guedes dos Santos, Gonzaguinha transformou sua trajetória de vida em música. Criado pelos padrinhos no Morro de São Carlos, o artista foi um dos mais inquietos e contundentes letristas da canção brasileira. Com ironia afiada, lirismo intenso e crítica social, se consolidou como uma das vozes mais marcantes da Música Popular Brasileira, apelidado de “cantor-rancor” por seu jeito seco.

Ao longo de pouco mais de duas décadas de carreira, Gonzaguinha construiu uma obra diversa, transitando entre sambas, forrós e canções românticas. Gravado por nomes como Gal Costa, Maria Bethânia, Zizi Possi, Simone, Alcione, Elis Regina, Fagner e Joanna.

O repertório do especial traz faixas que marcaram a trajetória de Gonzaguinha e a história da MPB: Perna no Mundo; From US of Piauí; Comportamento Geral; Galope; Espere por Mim, Morena; Começaria Tudo Outra Vez (Simone); A Felicidade Bate à Sua Porta (As Frenéticas); Explode, Coração (Maria Bethânia); Sangrando (Cauby Peixoto); Redescobrir (Elis Regina); O Que É, O Que É; Um Homem Também Chora (Fagner); Vida de Viajante (Luiz Gonzaga); Grito de Alerta (Maria Rita); Lindo Lago do Amor (Criolo e Sombrinha).

Sobre a Rádio Nacional

A marca faz parte da história do país e completou 89 anos este ano. Atualmente, a Rádio Nacional conta com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

Serviço

Especial – Gonzaguinha – domingo, dia 21/9, às 22h, na Rádio Nacional

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

  • Site: https://radios.ebc.com.br
  • Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr
  • Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv
  • YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr
  • Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr
  • Threads: https://www.threads.com/@radionacionalbr
  • Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

WhatsApp Nacional

  • Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201
  • Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536
  • Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568
  • Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

  • Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
  • Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
  • São Paulo: FM 87,1 MHz
  • Recife: FM 87,1 MHz
  • São Luís: FM 93,7 MHz
  • Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
  • Alto Solimões: FM 96,1 MHz

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar