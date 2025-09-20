Encontro de culturas tradicionais celebra diversidade e debate justiça
A programação incluiu shows, cortejos, apresentações teatrais, exposições artísticas, oficinas e uma feira de artesanato e produtos da sociobiodiversidade, além de debates sobre políticas culturais, ambientais e econômicas para povos tradicionais – incluindo o seminário Culturas Tradicionais e Populares e Justiça Climática: Diálogos Globais, Conhecimentos Locais, realizado em parceria com o Ministério da Cultura.
“Chegamos ao final do encontro, após oito dias recebendo culturas tradicionais do Brasil todo, mestres e mestras do seminário internacional de culturas tradicionais e populares e justiça climática. O balanço que a gente faz, com muita alegria, é poder ter reunido 213 mestres para discutir políticas públicas que fortalecem a cultura tradicional do Brasil”, disse o produtor cultural, criador e organizador do encontro, Juliano Basso.
Este sábado, segundo ele, transformou a Vila de São Jorge em cenário para o Encontro de Congos. O dia incluiu ainda o Encontro de Mestres e Mestras da Cultura Popular, a poesia musical de Adiel Luna e o espetáculo Dona da Casa, de Mariene de Castro e as Sambadeiras do Recôncavo Baiano. “Uma alegria muito grande poder ter participado desse encontro de culturas tradicionais durantes os últimos dias”, concluiu Basso.