Emissora anfitriã, EBC prepara megaoperação para transmitir COP30

já iniciou a maior operação de sua história para atuar como emissora anfitriã da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém (PA), em novembro deste ano.

"Ao assumir o papel de emissora anfitriã da COP30, a EBC reafirma sua expertise com a transmissão e cobertura de eventos em escala global, como já fizemos no G20 e BRICS. Nossa estrutura vai permitir que as discussões realizadas em Belém alcancem brasileiros e estrangeiros. Será um marco na história da comunicação pública e governamental”, afirma o diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro.

O desafio para a COP30 envolve a geração, gerenciamento e distribuição de mais de 42 sinais simultâneos, integrando duas plenárias (eventos principais), duas salas de coletivas de imprensa e uma sala de eventos especiais. No total, serão utilizadas 26 câmeras em HDTV e cerca de 120 cameras PTZs. As plenárias serão transmitidas em UHD 4K, o mais avançado padrão de qualidade de imagem disponível.

Também serão recebidos e processados os sinais de mais de 36 salas de eventos paralelos e reuniões oficiais, todos centralizados em um Master Control Room (MCR) especialmente projetado pelas equipes técnicas da EBC para a Conferência. Esse centro funcionará como o coração da transmissão, garantindo gravação, distribuição, controle de qualidade, estabilidade e confiabilidade para todos os conteúdos gerados.

Outro destaque é o sistema de IPTV interno, que contará com mais de 330 pontos de exibição, em televisores espalhados pela grande Blue Zone (zona principal para as negociações oficiais), e 15 canais transmitidos simultaneamente. Essa estrutura permitirá que os participantes acompanhem em tempo real os debates e eventos de interesse, a partir de um sofisticado sistema de gerenciamento de canais de TV, que também estará disponível em todo ambiente Web na rede da COP30.