Ex-presidente da EBC lança livro sobre comunicação pública

Ao lançar o livro Memória de um Desafio – A guerra da TV pública e a criação do sistema EBC, sobre os bastidores da criação da empresa e o debate a respeito da comunicação pública, Tereza citou ainda a necessidade de uma interação entre radiodifusão e comunicação digital.

“A debilitação da democracia, buscada pela extrema direita, só poderá ser barrada por cidadãos livres, críticos, instruídos e bem informados, imunizados contra a mentira e a manipulação. E formar este cidadão é a missão fundamental dos canais públicos em todo o mundo”, disse.

A jornalista comentou ainda o que considera os principais desafios da EBC em meio à retomada da comunicação pública pós-governos Temer e Bolsonaro. “Hoje, eu diria que o desafio continua sendo tornar a EBC relevante e, de fato, complementar aos sistemas privado e estatal/governamental”.

“Isso exigirá um compromisso mais claro do governo com a comunicação pública e investimentos elevados nos canais, em tecnologia e em recursos humanos. Acho também que é preciso restaurar pontos da lei original deformados ou suprimidos por Temer”, avaliou Tereza.