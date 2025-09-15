É possível tornar as ruas brasileiras mais seguras?

Trânsito na rua Monsenhor Catão / Crédito: FCO FONTENELE

A morte da socióloga Marina Harkot, atropelada enquanto andava de bicicleta em novembro de 2020, em São Paulo, deixou uma marca no contraditório panorama brasileiro de óbitos no trânsito. Naquele ano, o número de mortes nas ruas e rodovias brasileiras voltou a crescer após quase uma década de redução. A inflexão ocorreu apesar do confinamento imposto pela pandemia da covid-19 e a despeito de o país possuir um robusto arcabouço legal que cumpre quatro das cinco boas práticas elencadas pelas Nações Unidas para segurança viária. Para Felipe Burato, cofundador do projeto Pedale como Marina, que homenageia a socióloga, as políticas públicas municipais não têm como foco a proteção dos usuários mais vulneráveis no trânsito. O descompasso aumenta a sensação de impunidade, diz ele, sentimento agravado pelos quatro anos que se passaram entre o atropelamento e a condenação do motorista, que dirigia embriagado.

"Te tira um pouco da confiança de estar nas ruas. Com a bicicleta e mesmo a pé. Você vai ficando com mais medo pela ideia que 'pode se fazer o que quiser'. Era uma impressão que dava, de que qualquer um pode me matar aqui", conta Burato à DW. No período retratado por Burato, a situação no trânsito brasileiro se deteriorou. Em 2019, foram 31,9 mil vítimas fatais em todo o país. A cifra alcançou 32,7 mil no ano seguinte e continuou a crescer até 2023, atingindo 34,9 mil óbitos, segundo os dados consolidados mais recentes disponibilizados pelo Datasus. O índice de mortes por 100 mil habitantes registrou consequente alta no mesmo período, de 15,2 para 16,2, superando a média latino-americana. O salto pressionou o Sistema Único de Saúde (SUS), que também viu um aumento nos gastos com internações por sinistros de trânsito. Na prática, mais brasileiros morreram em sinistros com veículos do que por armas de fogo em 2023. Com 123 milhões de veículos nas ruas, o Brasil passou a ocupar o quarto lugar no ranking mundial de mortes deste tipo, atrás apenas de Índia, China e Estados Unidos, segundo levantamento global da Organização Mundial de Saúde (OMS) que considera números absolutos.

"Nós temos uma legislação que é considerada uma das melhores do mundo, o nosso Código de Trânsito, tem mais de 25 anos, é super bem estruturado", avalia o CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães. "Mas há deficiência na aplicação dessa legislação. As pessoas, por um lado, não têm consciência do risco que estão correndo e, por outro lado, não sentem o efeito da fiscalização por conta dessa impunidade", continua. O papel dos municípios O secretário nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, argumenta que os números brasileiros não fogem da curva de países que são similares em indicadores socioeconômicos. O Brasil conta com um Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o Pnatrans, lançado há sete anos sob a meta de reduzir as taxas de mortalidade pela metade até 2030. Mas o plano não tem efeito coercitivo, e seu desdobramento dificultado nas cidades, autônomas para definir projetos locais, afasta o país de atingir esse objetivo.

Catão defende que a baixa implementação das orientações nacionais em nível municipal ajuda a explicar a realidade brasileira. Ao menos 80% da malha viária do país está sob gestão das mais de 5,5 mil prefeituras do país. O problema não está somente nas capitais, que concentraram 18% das mortes no trânsito entre 2013 e 2023. Segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM), apenas em cada três municípios brasileiros têm um órgão responsável pelo trânsito local. "Nós vamos levar em conta uma meta proporcional de redução [de mortes]. E se não atingir a meta, nós vamos acionar os órgãos de controle. É assim nós estamos fazendo", afirmou Catão à DW, pontuando que a atual gestão passou a tratar o Pnatrans como uma ferramenta de compliance para forçar sua aplicação.

Desmonte de políticas Bons exemplos que chegaram a resultados positivos no Brasil indicam que mesmo diante de problemas estruturais, cidades de grande porte podem reverter esta tendência (leia mais abaixo). No entanto, especialistas entendem que a paralisia das políticas municipais reflete um desmonte mais amplo iniciado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de mirar os radares nas rodovias federais, suas principais mudanças vieram na alteração do Código de Trânsito brasileiro, em 2020. O novo regramento ampliou o prazo para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o número de pontos necessários para suspendê-la. Também flexibilizou as punições a infrações leves e médias. "A gente tinha na gestão passada um presidente que falava de trânsito. Só que ele falava contra o trânsito, contra a segurança. A gente teve problemas de regressão, no âmbito institucional, com a mudança no Código de Trânsito", afirmou Catão.