CNU: aprovados devem manifestar interesse em cargos até quinta-feira

O prazo para que os candidatos aprovados em lista de espera no CNU façam a declaração de interesse em continuar concorrendo às vagas de cada um dos cargos para o qual está habilitado terminará às 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira (18), no horário de Brasília. A etapa é obrigatória para que os candidatos permaneçam na lista de espera, caso contrário, serão excluídos.

Os candidatos que tenham dúvidas poderão enviar os questionamentos previamente no perfil do MGI na rede social Instagram, ou diretamente no chat da live, no YouTube.

Lista de espera

Os aprovados que não manifestarem interesse no prazo serão retirados da lista de espera e não concorrerão em futuras convocações desta edição do concurso. O procedimento tem o objetivo de deixar na lista de espera somente os candidatos que ainda têm real interesse na vaga.