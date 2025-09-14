Adriana Calcanhotto canta Lupicínio Rodrigues no Samba na Gamboa

Na semana em que se recorda o aniversário do saudoso compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues, que nasceu em Porto Alegre no dia 16 de setembro de 1914, o Samba na Gamboa, da TV Brasil, homenageia o ícone célebre pelas canções de "dor de cotovelo" na edição inédita deste domingo (14), às 13h. O bamba faleceu aos 59 anos, em agosto de 1974. Para interpretar o repertório de clássicos no programa, a apresentadora Teresa Cristina recebe a cantora e compositora Adriana Calcanhotto, conterrânea do astro, que fez um álbum só com músicas de Lupicínio Rodrigues.

A diva canta diversos sucessos da carreira do consagrado artista como Se Acaso Você Chegasse, Nunca, Nervos de Aço, Felicidade, Loucura e Foi Assim, entre outras composições do homenageado. A convidada fala sobre a importância de Lupicínio Rodrigues e sua relação com as obras dele, além de discutir o conteúdo dessas canções. "Ele cantou e compôs situações de amor que não são propriamente o que se esperava na época. Não eram palavras poéticas. Não se fazia poesia com aquelas situações", reflete Adriana Calcanhotto sobre temas como orgulho ferido, traição e infelicidade. Lupicínio Rodrigues abordou o sofrimento enamorado e a melancolia que está presente nas grandes paixões. O artista foi um dos símbolos do samba-canção e deixou uma obra que até hoje é cantada com os corações aos pulos ao embalar questões variadas sobre as desventuras do amor.

Com melodias emocionantes e construções de versos singulares, o músico cativou fãs com canções repletas de sentimento. Em suas músicas, o gaúcho combinou letras surpreendentes e narrativas nada óbvias sobre as mais diversas possibilidades que envolvem as desilusões amorosas. Programa Produção original da TV Brasil, o Samba na Gamboa pode ser acompanhado em tempo real no YouTube da emissora pública e no app TV Brasil Play. Com janela alternativa na TV aos sábados, às 23h, o programa também é transmitido na Rádio Nacional, aos sábados, mais cedo, ao meio-dia, para toda a rede.

Clique aqui e saiba como sintonizar a TV Brasil A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa – bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão). Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção.