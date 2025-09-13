PM apreende sete fuzis em 24 horas em ações contra o crime organizado

. Dois fuzis foram apreendidos pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) na comunidade da Gambá, no Complexo do Lins, zona norte da cidade.

Outros dois foram apreendidos por equipes do Batalhão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um deles na favela da Lagoinha, na localidade de Campo Belo, em Nova Iguaçu. O outro, na comunidade Ás de Ouro, em Nilópolis, também na Baixada.

Outros dois fuzis foram apreendidos pelo Batalhão de São João de Meriti. Estavam com criminosos ligados ao tráfico de drogas, no Parque São Nicolau.

Outra arma de guerra foi apreendida na comunidade Massapê, em Santa Cruz da Serra, área do Batalhão de Duque de Caxias.

Premiação

Em decreto de maio de 2025, o governador Cláudio Castro instituiu o pagamento do bônus de R$ 5 mil por fuzil do crime organizado retirado de circulação. O valor deverá ser dividido pela equipe, caso a apreensão tenha sido feita por mais de um agente.