Colisão entre carreta e carro tem dois mortos na BR-393, em Vassouras

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio na BR-393, em Vassouras, no centro-sul fluminense, conhecida como Vale do Café, deixou dois mortos na madrugada deste sábado (13).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente, na altura do km 206, por volta das 2h50 da madrugada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois mortos estavam no carro de passeio, que incendiou após o choque. As duas vítimas morreram carbonizadas e ainda não foram identificadas.

Apesar do acidente ter ocorrido de madrugada, a PRF informou que a rodovia ainda está com tráfego no sistema Siga-Pare, com cerca de 1 km de congestionamento.