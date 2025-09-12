Mostra de cinema francês apresenta visões sobre a crise ambiental

Com exibições até a terça-feira (16), a mostra Francos Diálogos - Cinema Francófono e Emergência Socioambiental apresenta oito filmes que abordam a crise climática, seu impacto sobre as pessoas e as formas com que elas se posicionam e reagem à crise climática. Filmes da França, Senegal, Guadalupe (arquipélago francês), Itália, Burkina Faso e Brasil compõem o panorama

As obras podem ser conferidas em sessões no Cinesesc, na Rua Augusta, no centro de São Paulo, e sua programação está disponível na página do Sesc, e mesclam clássicos como Alphaville (1965), de Jean Luck Godard, e o recente Dahomey (Mati Diop, França, Senegal, 2024), vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim.

O Brasil é tema e inspiração de dois dos filmes. A queda do céu (Gabriela Carneiro da Cunha e Eryk Rocha, Brasil, França, Itália, 2024), traz uma reflexão urgente sobre o modelo predatório do sistema capitalista que ameaça o planeta e os povos indígenas, e é inspirada na obra de Davi Kopenawa Yanomami. O documentário Rios que voam (Aurélien Francisco Barros, França, 2017), por sua vez, explora o fenômeno atmosférico da umidade amazônica que influencia o clima global.

O ciclo tem ainda produções que dialogam com as crianças, como a animação O homem da lua (Stephan Schesch, França, Alemanha, 2012), baseada no livro infantil de Tomi Ungerer, e o filme O homem que plantava baobás (Michel K. Zongo, Burkina Faso, 2021), documentário que retrata a trajetória de um senhor que, ao longo de cinco décadas, cultivou mais de 4.500 árvores da espécie que é símbolo do continente.

Completando a seleção, o público poderá assistir ao documentário O homem vertigem – contos de uma cidade (Malaury Eloy Paisley, Guadalupe, 2017), obra que trata das transformações identitárias e territoriais em Guadalupe.