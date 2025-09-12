Executor de líder religiosa Mãe Bernadete é preso na Bahia

A Polícia Civil da Bahia prendeu Josevan Dionísio dos Santos, mais conhecido como BZ, suspeito de ser o executor do homicídio da líder quilombola Mãe Bernadete Pacífico, em 17 de agosto de 2023, no território do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Bahia.

BZ e outras pessoas armadas executaram a líder religiosa e integrante da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq) após invadirem sua residência.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, nesta sexta-feira (12), em um imóvel em Simões Filho, Josevan manteve como reféns a companheira e os dois filhos.

“As equipes da Core iniciaram negociação estratégica que garantiu a libertação das vítimas sem ferimentos e a rendição do homem. Uma pistola calibre 9mm, de fabricação turca, com numeração raspada foi apreendida”, detalhou a polícia.

Após ser preso, Josevan foi conduzido à sede do Departamento de Repressão e Combate ao Narcotráfico (Denarc), onde passou pelos exames legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.