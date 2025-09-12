Congresso de audiovisual busca talentos no Brasil

Como novidade na edição, o evento lança uma ação na busca por profissionais em início de carreira: um programa de aceleração e desenvolvimento de talentos, sendo profissionais do cinema documental, redes sociais, mídia ou jogos digitais.

Considerado um dos principais espaços de articulação entre produtores de conteúdo audiovisual, plataformas de streaming e canais de televisão, o WCSFP atua como plataforma importante para impulsionar a carreira de produtores de conteúdo científico emergentes, como os que atuam em mídias sociais.

Para a organização do congresso, o Brasil tem mostrado crescimento constante no setor, destacando-se como a segunda maior economia em TV conectada e um dos três maiores investidores globais em conteúdo digital, fatores que abrem novas oportunidades para produtores de factual em todo o mundo.