Nova operação humanitária recebeu 54 repatriados dos Estados Unidos

A maioria dos passageiros era composta por homens desacompanhados (74% do total), com faixa predominante de adultos em idade produtiva. Também desembarcaram três crianças de até 14 anos, e duas pessoas idosas, com 60 anos ou mais.

Desde fevereiro, o governo federal já organizou 21 operações de repatriação, que resultaram no retorno seguro de mais de 1,8 mil brasileiros em situação de vulnerabilidade no exterior, principalmente nos Estados Unidos.

De acordo com o ministério, os voos ocorreram nos dias 26 de janeiro; 7 e 21 de fevereiro; 15 e 28 de março; 11 e 25 de abril; 9 e 24 de maio; 7 e 21 de junho; 2, 4, 18 e 25 de julho; 7, 13, 20 e 27 de agosto; e 3 e 10 de setembro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp



A operação é parte do programa Aqui é Brasil, de acolhimento humanizado a brasileiros repatriados ou deportados no exterior. A iniciativa, segundo o ministério, é uma resposta articulada e humanizada à deportação e repatriação forçada de brasileiros no exterior e reforça o compromisso do Estado com a proteção dos direitos humanos e a dignidade das pessoas retornadas.