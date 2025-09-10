Programa de apoio a ambientalistas chega à Bahia nesta semana

O Instituto Internacional Arayara irá expandir o apoio que dá a ativistas ambientais por meio do programa Defensores dos Defensores. As atividades, que já foram apresentadas em Brasília e em São Paulo, chegam nesta quinta-feira (11) a Salvador.

O programa é voltado para pessoas que atuam na linha de frente contra impactos negativos gerados por projetos de energia, como hidrelétricas, parques eólicos, linhas de transmissão, até a exploração de petróleo, gás e carvão, nos próprios territórios e que estejam sofrendo ameaças. Segundo a organização, o programa tem cinco eixos centrais: treinamento, estruturação, defesa, parcerias e pesquisa.

“O programa Defensores dos Defensores nasce para oferecer o suporte necessário para que os ativistas possam continuar lutando por seus direitos, territórios, famílias e vidas. Queremos que o programa transforme a realidade e garanta a proteção daqueles que lutam por um futuro mais justo e ambientalmente responsável. Com o projeto, buscamos garantir segurança física, jurídica e humanitária de ambientalistas e líderes comunitários que enfrentam situações de vulnerabilidade e riscos em sua atuação”, diz o diretor-técnico da Arayara, Juliano Bueno.

De acordo com Bueno, a intenção é chegar a todos os municípios brasileiros. “Temos casos concretos de vítimas ameaçadas e perseguições sob a proteção do projeto da Arayara, que agora está chegando à Bahia. Nossa intenção é estar presente em mais de 5 mil cidades brasileiras. Não se trata apenas de reconhecer a dedicação dessas pessoas, mas de garantir que elas possam seguir atuando em defesa de todos nós”, defende.

Segundo pesquisa realizada pela ONG Global Witness, o Brasil é o segundo país mais letal para ambientalistas em todo o mundo. Em 2022, em todo o mundo, pelo menos 177 ativistas ambientais foram mortos em decorrência de sua atuação. Apenas no Brasil, ocorreram 34 desses assassinatos. O Brasil ficou atrás apenas da Colômbia, com 60 assassinatos.