Reforma do Museu de Ciências da Terra, no RJ, começa na próxima semana

Autor Agência Brasil
Agência Brasil Autor
Tipo Notícia

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) e a Petrobras vão oficializar, no próximo dia 19, o início das obras do novo Centro Científico e Cultural da Urca, no Rio de Janeiro. O projeto inclui a revitalização do Museu de Ciências da Terra (MCTer) e seus laboratórios associados, a construção do Centro de Referência em Geociências (CRG), com um conjunto de laboratórios de isotopia e geocronologia, e a Litoteca do SGB.

Um termo de cooperação para as obras foi assinado em janeiro pelo SGB e pela petrolífera estatal.

O centro científico será financiado por projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) de infraestrutura laboratorial aprovados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Segundo o SGB, esse é um dos maiores projetos de P,D&I na área de geociências, com investimentos de aproximadamente R$ 200 milhões.

As unidades de pesquisa vão atuar de forma integrada em temas como descarbonização, minerais críticos, diversificação energética, gás, petróleo, paleoclima e aquecimento global. Além disso, o SGB informou que os laboratórios do centro científico atenderão demandas do setor privado, universidades e outros centros de pesquisa nacionais e internacionais.

O diretor-presidente do SGB, Inácio Melo, destaca que, além de reforçar a produção científica, a criação do Centro Científico e Cultural vai devolver à sociedade carioca o belo prédio do Museu Ciências da Terra, parcialmente destruído há meio século. “Mais que uma obra física, é um marco para a ciência brasileira e permitirá o desenvolvimento de projetos estratégicos para nosso país no setor das geociências”, Melo.

Em 1973, o prédio do museu sofreu um incêndio que destruiu parte de sua estrutura, incluindo a biblioteca especializada em Ciências da Terra do extinto Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

Tags

Petrobras

