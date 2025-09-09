Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milhares de bolsonaristas se reúnem na Paulista para defender anistia

Com bandeiras dos EUA, manifestantes criticaram julgamento de Jair Bolsonaro e apoiaram sanções americanas ao Brasil.Mais de 40 mil pessoas se reuniram na avenida Paulista na tarde deste domingo (07/09), feriado da Independência, para demonstrar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, e pedir anistia para os presos pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. O tom religioso deu a tônica dos discursos, das músicas e falas no carro de som, e das reações do público. Michelle Bolsonaro, esposa de Bolsonaro, e o pastor Silas Malafaia discursam para os presentes. Assim como o público, ambos concentraram as falas em críticas ao STF, especialmente à figura do ministro Alexandre de Moraes, e na demanda por anistia ampla, geral e irrestrita. Michelle Bolsonaro, que subiu ao carro de som ao lado do pastor Silas Malafaia, reforçou sua projeção política em discursos de forte teor religioso e nacionalista. Os ataques ao STF foram uma unanimidade entre os presentes. Em prisão domiciliar, Bolsonaro não desafiou a Corte como vinha fazendo em manifestações anteriores e não participou nem mesmo de forma remota. Sua voz era ouvida pelos aparelhos de som repetindo discurso de anos anteriores. "Eu não acredito em uma suposta anistia light", defende a aposentada Ana Lúcia de Sousa, de 62 anos. "Ela tem que ser geral e ampla. A anistia não é um perdão; é um esquecimento para deixar para trás o que passou, e a gente conseguir seguir em frente. Serve inclusive para os absurdos que o STF realizou", afirma. Apoiadores de Bolsonaro alegam que o julgamento, iniciado na semana passada, seria injusto. Bolsonaro e outros sete réus são acusados de terem cometido cinco crimes em 2022 e 2023: golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Para os presentes, o resultado do julgamento já está definido de antemão. Balançando uma enorme bandeira do Brasil, José Luiz critica o processo que vem sendo televisionado: "Este julgamento é uma farsa, é propaganda para a população", afirma o analista de sistemas de 63 anos, que questiona a acusação de tentativa de golpe. "O Bolsonaro estava nos EUA, já tinha até passado o comando militar para o Lula, onde é que poderia haver golpe nisso? Se fosse dar um golpe, ele faria quando ainda era presidente", avalia. Para ele, a invasão de prédios governamentais em Brasília foi facilitada pelas forças de segurança do Distrito Federal e impulsionada por "gente da esquerda para agitar". Apoio ao tarifaço A data a ser celebrada era da Independência do Brasil, mas a maior bandeira na avenida Paulista era a dos Estados Unidos. Em meio à multidão, Paulo José exibia uma bandeira dos EUA junto de um letreiro animado com os dizeres: "Go Trump, Brazil is with you" (Vai Trump, o Brasil está com você, em tradução livre). Orgulhoso do letreiro feito por ele mesmo, o serralheiro defende o que entende ser sanções políticas diretamente relacionadas à anistia. "Se o STF retirar as acusações, no dia seguinte acabam as tarifas. Eduardo Bolsonaro está fazendo um trabalho importante, porque a gente não tem mais a quem recorrer senão os Estados Unidos e Israel. Foi um milagre de Deus o Trump ter acatado os pedidos feitos", defende. O público na avenida Paulista criticou ainda a soberania nacional defendida pelo governo e movimentos de esquerda e defendeu as sanções impostas a ministros do STF pelos EUA, além do tarifaço aplicado contra o Brasil pelo presidente americano, Donald Trump. Antecipação de campanha O clima nas ruas também refletiu a antecipação da disputa presidencial de 2026. Enquanto Jair Bolsonaro enfrenta seu julgamento e segue inelegível independentemente do resultado, aliados já se movimentam para ocupar seu espaço na direita. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, marcou presença logo cedo no desfile militar realizado no Sambódromo do Anhembi antes de ir para a Paulista. Em seu discurso na manifestação, Tarcísio de Freitas criticou duramente o STF e o ministro Alexandre de Moraes, classificando o julgamento como uma "farsa baseada em uma delação mentirosa", e pediu que o Congresso paute imediatamente a anistia. "Não podemos aceitar uma condenação sem provas. A anistia tem que ser ampla, irrestrita e já", alegou. Ainda afirmou que o resultado do julgamento não será aceito: "Não vamos mais tolerar a tirania de um poder sobre o outro. O bem sempre vence o mal, e a vitória virá com Bolsonaro livre e de volta às urnas." Uma posição indicação do governador de SP para a corrida presidencial de 2026 não agradou muitos dos apoiadores presentes. Paulo José avalia que nomes de governadores como de Romeu Zema (Novo-MG) ou Ronaldo Caiado (União-GO) não têm a força de Eduardo Bolsonaro, e que antes desta tarde, a imagem de Tarcísio ficara arranhada. "Tarcísio se queimou quando correu para os Estados Unidos para tentar abafar as sanções; sem elas, não existe chance de passar a anistia", reclama. "Já o Zema diz que não é bolsonarista em programa de entrevistas, mas diante do povo aproveita o apelo popular e se diz bolsonarista... Ele não é confiável". Manifestações da direita ocorreram em várias outras capitais do país. No Rio de Janeiro, o movimento se concentrou na orla de Copacabana, com bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos e a participação do senador Flávio Bolsonaro e do governador Cláudio Castro. Contra a anistia Em paralelo, manifestações contrárias à anistia também ocorreram em diversas cidades. Horas antes, a dois quilômetros dali, na praça da República, centrais sindicais, frentes populares e parlamentares de esquerda participaram de um ato em defesa da soberania nacional, com a presença do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Com cartazes críticos à anistia para os condenados nos atos de 8 de janeiro e à agenda bolsonarista, o protesto foi marcado pela união entre bandeiras nacionais e pautas sociais. Os protestos contrários ao bolsonarismo se repetiram ainda em outras capitais, mostrando a divisão do 7 de setembro entre ruas que pediam anistia e outras que defendiam a soberania nacional e a responsabilização pelos atos golpistas. Autor: Gustavo Basso

