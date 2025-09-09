Mais de 15 moradias são atingidas por incêndio em Cubatão (SP)

O fogo teve início por volta das 14h30 e já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que trabalhou no local com uma equipe formada por 18 profissionais.

A prefeitura de Cubatão informou que apesar de ninguém ter ficado ferido, algumas pessoas tiveram que ser atendidas por equipes de saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS) por terem inalado fumaça. Nenhum deles apresentou quadro grave de saúde.

Ainda segundo a administração municipal, moradores relataram que o fogo teria começado após uma briga de casal. Com o vento, as chamas acabaram se espalhando rapidamente pela área.

A prefeitura informou que equipes da Secretaria de Assistência Social já estão no local fazendo o cadastramento social das famílias atingidas e que o Fundo Social de Solidariedade também está no local para verificar as necessidades dos moradores.