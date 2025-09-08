Operação Sharpe mira crime organizado no centro de São Paulo

A Operação Sharpe foi deflagrada nesta segunda-feira (8) com o objetivo de desarticular ações do crime organizado no centro da capital paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), até o momento sete pessoas foram presas e 12 celulares apreendidos.

As polícias Civil e Militar, além de agentes do Ministério Público de São Paulo (MPSP), foram a campo nesta manhã para dar cumprimento a dez mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão, com foco na Favela do Moinho.

Entre os presos, está a irmã de Léo do Moinho, integrante da facção criminosa PCC preso no ano passado. Também foram detidos um homem apontado como sucessor de Léo do Moinho nas ações criminosas, e o dono de um estabelecimento comercial utilizado para armazenar armas e entorpecentes na comunidade.

A Operação Sharpe é um desdobramento da Operação Salus et Dignitas, deflagrada no dia 6 de agosto de 2024. Na ocasião, segundo a SSP, os agentes conseguiram “desarticular o ecossistema e a logística do crime organizado em diferentes pontos da região central”.



