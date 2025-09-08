Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operação Sharpe mira crime organizado no centro de São Paulo

Autor Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
A Operação Sharpe foi deflagrada nesta segunda-feira (8) com o objetivo de desarticular ações do crime organizado no centro da capital paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), até o momento sete pessoas foram presas e 12 celulares apreendidos. 

As polícias Civil e Militar, além de agentes do Ministério Público de São Paulo (MPSP), foram a campo nesta manhã para dar cumprimento a dez mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão, com foco na Favela do Moinho.

Entre os presos, está a irmã de Léo do Moinho, integrante da facção criminosa PCC preso no ano passado. Também foram detidos um homem apontado como sucessor de Léo do Moinho nas ações criminosas, e o dono de um estabelecimento comercial utilizado para armazenar armas e entorpecentes na comunidade.

A Operação Sharpe é um desdobramento da Operação Salus et Dignitas, deflagrada no dia 6 de agosto de 2024. Na ocasião, segundo a SSP, os agentes conseguiram “desarticular o ecossistema e a logística do crime organizado em diferentes pontos da região central”.

São Paulo

