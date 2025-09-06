Museu do Ipiranga tem programação especial gratuita no 7 de Setembro

. As atividades do festival ocuparão, além do museu, os espaços do Parque da Independência, com ações culturais que valorizam a diversidade, a inclusão e a riqueza da cultura popular.

O Museu em Festa é o maior evento do ano na instituição e é realizado desde 2017 em celebração ao Dia da Independência. A programação tem início às 9h de domingo, no Espaço Esplanada, em frente ao museu, com uma performance cênica do grupo Sampalhaças, que interage com a plateia por meio de músicas, números circenses e coreografias.

Diversas atrações simultâneas serão realizadas no parque, como a vivência FLORA – A infância em movimento, com brincadeiras inspiradas na natureza para crianças. Ao longo do dia, o público poderá participar de oficinas de artes visuais, jogos educativos, passeios mediados, espetáculos teatrais e intervenções culturais distribuídas em torno do museu. As atividades nas áreas externas são abertas ao público, sem necessidade de retirada de ingressos.

Em uma parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), haverá também oficinas de desenho e pintura, caminhada de observação de aves, aula aberta de Vogue, intervenções circenses e literárias entre outras ações no Parque da Independência.

Visitação às exposições e ao Espaço 130 anos

O museu estará aberto por período estendido, das 9h às 18h, com última entrada até as 17h. Na data, o público poderá visitar as exposições Uma História do Brasil, Passados Imaginados e Para Entender o Museu. Os ingressos para as exposições serão distribuídos gratuitamente no mesmo dia, a partir das 9h, na entrada do museu.