Lula e Von der Leyen falam ao telefone sobre acordo Mercosul-UE

Telefonema ocorreu dois dias depois de o bloco europeu ter dado um passo importante para a ratificação do acordo de livre comércio.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, na manhã desta sexta-feira (05/09), com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, dois dias depois de o bloco europeu ter dado um passo importante para a ratificação do acordo de livre comércio com o Mercosul. Em nota, o Palácio do Planalto informou que os líderes falaram por cerca de 20 minutos sobre a relação entre o Brasil e a União Europeia, com foco no avanço do acordo comercial, além de temas da agenda internacional, como clima e comércio global. Lula saudou o envio do acordo Mercosul-UE para apreciação do Conselho Europeu e expressou expectativa de que o tratado seja assinado até o fim de 2025, durante a Cúpula do Mercosul que será realizada no Brasil. Antes, ele precisa ser aprovado pelo Conselho Europeu, que reúne os chefes de Estado ou de governo dos países-membros do bloco, com o apoio de 15 dos 27 países, que representem pelo menos 65% da população, e pelo Parlamento Europeu, onde precisa ser aprovado por maioria simples. Ele também precisaria ser aprovado pelos Congressos de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Caso seja concretizado, o acordo criará a maior zona de comércio livre do mundo, abrangendo um mercado de mais de 700 milhões de consumidores, e estreitará as relações entre dois blocos formados por países democráticos. No entanto, ele enfrenta a resistência de ambientalistas e agricultores europeus. Parceria estratégica Para tentar convencer os países do bloco que se opõem ao acordo, a Comissão Europeia inseriu no texto mais salvaguardas que poderiam ser adotadas para proteger o mercado da UE contra "qualquer aumento prejudicial das importações" do Mercosul. De acordo com o Planalto, o presidente brasileiro enfatizou a Von der Leyen que eventuais salvaguardas ou regulamentações adotadas unilateralmente pela UE devem estar em conformidade com o conteúdo pactuado entre os blocos. O governo brasileiro disse ainda que ambos os líderes classificaram a parceria birregional como estratégica, especialmente "diante do momento de incerteza e desestruturação do comércio internacional". Durante a ligação, Lula e von der Leyen também reiteraram o compromisso com o multilateralismo e a promoção de uma ordem internacional mais justa e pacífica. "Europa apoia totalmente preparativos para a COP30" Em uma postagem no seu perfil no X, Ursula von der Leyen afirmou que teve uma "excelente conversa" com o presidente brasileiro sobre o "interesse comum em avançar no acordo UE-Mercosul", afirmando que esse "é um sinal importante de nossa forte parceria e compromisso com o multilateralismo". A chefe do Executivo europeu disse ainda que a "Europa apoia totalmente os preparativos do Brasil para a COP30". "Com a liderança do Brasil nos mercados de carbono, devemos fazer de Belém um verdadeiro marco para o planeta", afirma Von der Leyen na sua postagem. A nota do Planalto destaca ainda que, em relação à crise climática, Lula e Von der Leyen reforçaram a importância de metas ambiciosas de descarbonização, alinhadas ao Acordo de Paris. Lula voltou a afirmar que a COP30, marcada para 2025 em Belém, no Pará, será "a COP da verdade", momento em que os líderes mundiais deverão apresentar compromissos concretos de transição para uma economia verde e combater o negacionismo climático. tms/bl (ots)