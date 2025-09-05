Operação prende na Bahia um dos maiores traficantes de animais do país

Um homem, apontado como um dos maiores traficantes de animais silvestres do país, foi preso nesta sexta-feira (5) durante uma operação policial em Salvador. O homem, que não teve o nome revelado, é investigado por liderar organização criminosa de alcance interestadual, com atuação em várias regiões da Bahia e outros estados, vendendo espécies de aves como estevão, canário e papa-capim, com preços que chegavam a R$ 80 mil.

O suspeito foi preso durante a Operação Fauna Protegida, coordenada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), que investiga a atuação de uma organização criminosa com prática sistemática de crimes de tráfico de animais silvestres, maus-tratos, receptação qualificada e lavagem de dinheiro. A ação contou com apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, na capital baiana e no município de Mascote, no extremo-sul do estado.

Segundo as investigações do MP, o grupo criminoso comercializava ilegalmente centenas e até milhares de animais, principalmente aves, incluindo espécies como estevão, canário, chorão, papa-capim e trinca ferro, entre outros.

“Há registros de venda de passarinhos de até R$ 80 mil. Com diversas passagens na polícia por crimes contra a fauna, o homem, que atuava no tráfico há mais de 20 anos, já chegou ser flagrado com carga de 1.575 pássaros e centenas de jabutis, mas, pela primeira vez, é preso por crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro”, informou o MP.

A operação também cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um dos principais fornecedores de animais da organização, além de quatro de busca e apreensão nos endereços residenciais de integrantes da organização criminosa. Em um desses locais, foram encontradas dezenas de galos em situação de maus-tratos, criados para competições ilegais de rinhas.