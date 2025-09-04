Inep disponibiliza cadernos de provas do Enade Licenciaturas de 2024

Ao todo, foram publicados18 cadernos, sendo um de Formação Geral Docente, comum a todas as licenciaturas, e 17 cadernos referentes às questões das áreas específicas de conhecimento avaliadas no exame, conforme o curso.

As 17 áreas de licenciatura avaliadas foram:

Artes visuais; Ciências biológicas; Ciências sociais; Ciências da computação; Educação física; Filosofia; Física; Geografia; História; Letras (inglês); Letras (português); Letras (português/espanhol); Letras (português-inglês); Matemática; Música; Pedagogia; Química

Objetivos

A divulgação dos cadernos de provas do exame representa um ato de transparência porque permite que os candidatos e a sociedade civil revisem as questões. Além disso, possibilita que o conteúdo das questões seja adotado como material de estudo para os estudantes que se preparam para a Prova Nacional Docente (PND) de 2025.

As provas anteriores servem como simulados. Os candidatos podem entender melhor o formato e a estrutura das questões e identificar o nível de dificuldade e a profundidade dos tópicos cobrados pelo Inep.