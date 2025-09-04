Grupo Tortura Nunca Mais teme perda de imóvel para alienação do Estado

O Grupo Tortura Nunca Mais (GTNM-RJ) e outros movimentos sociais foram surpreendidos com a inclusão dos imóveis onde funcionam em uma lista para alienação do Estado. Movimentos que desenvolvem atividades de reconhecida importância social ocupam imóveis que estão sem uso há anos.

No caso do Grupo Tortura Nunca Mais, em outubro de 1994 o governo do estado do Rio cedeu o espaço onde funciona sua sede, como um reconhecimento da atividade de interesse social iniciada em 1985. Durante esses 31 anos, o espaço abrigou o GTNM-RJ, permitindo o desenvolvimento de atividades de acolhimento às vítimas de violência, a preservação da memória e a defesa dos direitos humanos.

Em nota, o GTNM-RJ, preocupado com o perigo da perda da sede, na Rua General Polidoro, 238, em Botafogo, zona sul do Rio, diz que a inclusão do imóvel na lista de bens para alienação põe em risco a manutenção das atividades de uma organização que não tem fins lucrativos e não recebe qualquer financiamento do estado, vivendo exclusivamente de doações de pessoas que se solidarizam com a luta histórica.

A importância do GTNM-RJ para a democracia brasileira e o fortalecimento da cidadania é reconhecida nacional e internacionalmente.