Itaipu anuncia nova lista de contemplados em edital social e ambiental

A Itaipu Binacional divulgou nesta quarta-feira (3) a segunda chamada do Edital 01/2024 do programa Itaipu Mais que Energia, em parceria com a Caixa Econômica Federal.

A lista completa das organizações contempladas pode ser acessada aqui.

Na primeira chamada, divulgada em 30 de abril, já haviam sido beneficiadas 689 organizações, com quase R$ 222 milhões. Com a nova lista, o edital alcança 1.019 entidades em 297 municípios, totalizando R$ 305 milhões em investimentos. A expectativa é beneficiar diretamente 560 mil pessoas.

As instituições contempladas são organizações sem fins lucrativos que atuam em 13 linhas de trabalho, como restauração florestal, conservação da fauna silvestre, educação popular, esporte e cultura, gênero e diversidade, economia solidária, bioeconomia, segurança alimentar, pesca e aquicultura familiar, além de promoção da saúde e bem-estar social.

Durante o anúncio, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri (foto), destacou a importância da mobilização social.