Hackers que ameaçaram Felca integravam de abuso infantil

Dois hackers, detidos por ameaçar o influenciador Felca e uma psicóloga, integravam um grupo no Discord e no Telegram com mais de 700 suspeitos monitorados pela Polícia Civil de São Paulo por crimes virtuais. VEJA TAMBÉM | Vídeo de Felca sobre adultização faz site registrar pico de denúncias de abuso infantil

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, e um adolescente, de 17 anos, eram vigiados desde 2024 pelas redes sociais por policiais em grupos que compartilhavam e vendiam imagens de abuso sexual infantil. Grupo era conhecido por “Country”, segundo informações do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) da Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo. Um terceiro homem suspeito foi preso, mas não era investigado. Grupo 'Country' e hackers eram investigados desde 2024 por agentes Cayo Santos foi preso pela Polícia de São Paulo na última segunda-feira, 25, em Olinda, Pernambuco. Já o adolescente foi apreendido na quinta-feira, 28, em Arapiraca, pela Polícia de Alagoas.

As investigações do caso apontam mensagens com ameaças enviadas por WhatsApp e e-mail para Felca e para a psicóloga Ana Beatriz Chamati, feitas por ambos. Pela investigação da Polícia Civil de São Paulo, uma lista com 708 usuários foi levantada, de perfis que trocavam fotos e vídeos íntimos de menores de idades. As imagens serviam de material para chantagem por parte dos criminosos.