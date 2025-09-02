Hackers que ameaçaram Felca integravam de abuso infantil

Hackers que ameaçaram Felca integravam grupo de 700 suspeitos monitorados por abuso infantilGrupo estava presente no Discord e no Telegram, onde eram compartilhadas e vendidas imagens de abuso sexual infantil; dois integrantes suspeitos foram detidos
Dois hackers, detidos por ameaçar o influenciador Felca e uma psicóloga, integravam um grupo no Discord e no Telegram com mais de 700 suspeitos monitorados pela Polícia Civil de São Paulo por crimes virtuais.
Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, e um adolescente, de 17 anos, eram vigiados desde 2024 pelas redes sociais por policiais em grupos que compartilhavam e vendiam imagens de abuso sexual infantil.
Grupo era conhecido por “Country”, segundo informações do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) da Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo.
Um terceiro homem suspeito foi preso, mas não era investigado.
Grupo 'Country' e hackers eram investigados desde 2024 por agentes
Cayo Santos foi preso pela Polícia de São Paulo na última segunda-feira, 25, em Olinda, Pernambuco. Já o adolescente foi apreendido na quinta-feira, 28, em Arapiraca, pela Polícia de Alagoas.
As investigações do caso apontam mensagens com ameaças enviadas por WhatsApp e e-mail para Felca e para a psicóloga Ana Beatriz Chamati, feitas por ambos.
Pela investigação da Polícia Civil de São Paulo, uma lista com 708 usuários foi levantada, de perfis que trocavam fotos e vídeos íntimos de menores de idades. As imagens serviam de material para chantagem por parte dos criminosos.
Em apuração do portal de notícias G1, de São Paulo, delegado-geral da PCSP, Artur Dian, afirmou que localização de suspeitos foi encontrada após ameaças.
"Nós não tínhamos ainda a qualificação completa, a localização, mas tínhamos conhecimento de que esse indivíduo já era um indivíduo perigoso", diz delegado sobre Cayo.
Cayo Santos é considerado um dos líderes do grupo "Country". Ele usava codinomes para atuação. Em mensagens enviadas por ele e pelo adolescente, exigiam a remoção do vídeo viral de sobre ‘Adultização’ publicado por Felca.
No dia da prisão, Cayo estava com Paulo Vinicius Oliveira Barbosa, de 21 anos, que também foi detido em flagrante. Ambos estavam numa residência com o computador usado para fazer as ameaças. Os dois acessavam ilegalmente sistemas do governo de Pernambuco.
Felca e psicóloga foram ameaçados por causa do vídeo de denúncia sobre adultização
O influenciador e youtuber Felca foi ameaçado de morte após publicar um vídeo de denúncia sobre a adultização de crianças, com 50 minutos de duração, que se tornou viral, alcançando aproximadamente 50 milhões de visualizações. A psicóloga que participou do vídeo também recebeu ameaças.
Felca e a psicóloga não cederam às exigências do criminoso e buscaram a Polícia para relatar as ameaças e registrar boletins de ocorrência.
Após os registros das ameaças, o Noad repassou as informações à Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Órgão solicitou à Justiça de São Paulo mandados de prisão para Cayo e de apreensão para o adolescente, que foram autorizados.
Além da repercussão nacional sobre proteção infantil nas redes sociais, vídeo motivou a apresentação de projetos de lei voltados a combater a exploração de menores online.