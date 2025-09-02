Com mais de 100 filmes, festival explora o universo fantástico

Com filmes que exploram elementos além dos acontecimentos naturais, privilegiando o maravilhoso, o imaginário e o impossível, começa nesta terça-feira (2) o Cinefantasy, no Centro Cultural São Paulo (CCSP).

O diretor do festival, Eduardo Santana, entende o cinema fantástico como “um portal para outro mundo”.

“O cinema fantástico tem essa busca por território, para sonhar e ter medo, e também provocar. É um portal para você sair um pouco do mundo real, que não é fácil, e ir para a fantasia”, explica.

“Quando eu falo que é um portal, é isso mesmo. Depois que eu assisti Alice no País das Maravilhas, eu vi isso. Você abrir uma portinha e entrar”, acrescenta.

No total, 110 produções serão exibidas no festival, com diversos filmes nacionais na programação.