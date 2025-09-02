Azerbaijão firma parceria com Brasil para oferecer bolsas de pesquisa

O governo do Azerbaijão vai oferecer bolsas de estudos a estudantes brasileiros para diferentes campos de pesquisa, da graduação ao mestrado. A informação foi adiantada pelo vice-ministro de relações exteriores, Elnur Mammadov, à Agência Brasil. A parceria no campo da educação foi formalizada, na segunda (1º), em encontro com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira. O governo do Azerbaijão vai oferecer bolsas de estudos a estudantes brasileiros para diferentes campos de pesquisa, da graduação ao mestrado. A informação foi adiantada pelo vice-ministro de relações exteriores, Elnur Mammadov, à. A parceria no campo da educação foi formalizada, na segunda (1º), em encontro com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira.

"Isso é uma nova página em nossa cooperação entre os dois países", disse a autoridade diplomática do país localizado entre a Europa e a Ásia. Ainda não foi definida a quantidade de bolsas, mas já se sabe que as áreas de principal interesse são energia renovável e transformação digital, que inclui a conectividade, transportes e a inteligência artificial. A divulgação das vagas será feira pelo Ministério da Educação do Brasil. O vice-ministro explicou que o país tem gerado mais de 100 oportunidades por ano nas universidades locais a estudantes de diferentes nacionalidades.

Aprofundamento de relações Segundo Mammadov, o objetivo dos dois países é aprofundar e estreitar as relações no campo da pesquisa. Ele ressaltou que o Azerbaijão tem interesse especial nos trabalhos que são desenvolvidos, por exemplo, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), particularmente no desenvolvimento da agricultura sustentável. No campo comercial, o Azerbaijão é fornecedor de fertilizantes para os produtores rurais brasileiros. Em contato com o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, e com o chanceler, Mauro Vieira, nesta semana, Mammadov enfatizou o interesse no aprofundamento das relações comerciais. Uma das questões importantes discutidas foi a de estabelecer uma plataforma econômica para os dois países. “As relações também podem ser estreitadas e ampliadas. Outra coisa importante é que estamos comprando muito açúcar do Brasil. Se você olhar as estatísticas, a comercialização deste ano dobrou em relação ao ano passado".