Unicamp prorroga período de inscrições do vestibular até 8 de setembro

A Universidade de Campinas (Unicamp) divulgou na tarde desta segunda-feira (1º) a ampliação de uma semana no prazo de inscrições para o vestibular de 2026.

Inicialmente, o término do período de inscrições seria às 17 horas desta segunda, mas, agora, os interessados poderão se candidatar até o dia 8 de setembro, próxima segunda-feira, no mesmo horário.

As inscrições devem ser feitas somente pelo site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest).

No comunicado que prorrogou o prazo, não há menção dos motivos que levaram à decisão. A data limite para o pagamento da taxa de inscrição, de R$ 221,00, não foi alterada e permanece em 8 de setembro.

Na página do Vestibular 2026 na internet, os interessados podem consultar o Manual do Ingresso 2026, com as datas de interesse, informações sobre os cursos, etapas e documentos. O exame oferecerá 2.520 vagas, das 3.368 previstas para ingressantes no próximo ano.