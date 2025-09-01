Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Masp amplia horário de visitação na última semana da mostra de Monet

Autor Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil Autor
Tipo Notícia

Após bater recorde de público e atrair filas gigantescas, a exposição A Ecologia de Monet entra agora em sua última semana. Em cartaz no Museu de Arte de São Paulo (Masp) desde maio, a mostra faz uma leitura contemporânea sobre a relação do pintor com a natureza, apresentando 32 trabalhos impressionistas do artista. A maioria dessas obras jamais havia sido mostrada no hemisfério sul.

“É inegável que o artista teve um olhar atento para as transformações ambientais de seu tempo, documentando desde a industrialização crescente até fenômenos naturais, como enchentes e degelos. No entanto, a relação de Monet com a ecologia da época era outra, muito diferente das dimensões atuais do termo, tanto no campo das ciências do clima quanto no da história da arte. Ainda assim, é possível traçar leituras contemporâneas sobre o seu trabalho, especialmente se considerarmos a força e o impacto que sua obra segue exercendo na sociedade”, afirma, em nota, Fernando Oliva, um dos curadores da mostra.

No mês de agosto, a exposição atingiu um marco histórico de público, ultrapassando 410 mil pessoas e superando a exposição Tarsila Popular, que havia recebido 402 mil visitantes em 2019. Segundo o Masp, esta foi a exposição mais visitada da história do museu.

Chegando à sua última semana, o Masp decidiu prorrogar o horário de visitação, oferecendo novas opções de horários com entrada gratuita. Nesses dias, a exposição poderá ser visitada até a meia-noite.

São Paulo (SP), 16/05/2025 - No ano em que discute as Histórias da Ecologia, tema escolhido para ser trabalhado durante todo este ano, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) apresenta duas novas mostras expositivas para o público paulistano: uma dedicada ao pintor francês Claude Monet (1840-1926) e outra sobre o artista polonês, que viveu grande parte de sua vida no Brasil, Frans Krajcberg (1921–2017). Ambas as exposições podem ser visitadas pelo público a partir desta sexta-feira (16).

Obra do pintor francês Claude Monet (1840-1926) em exposição no Masp, em São Paulo. Foto Robert McNair - McMaster Museum of Art. 

- Nesta terça-feira (02), a visita pode ser feita das 10h às 24h, com entrada até as 23h. Os ingressos para esse dia são gratuitos.

- Quinta (4), sexta (5) e sábado (6), a visita será permitida das 10h às 24h, com entrada até as 23h. Nesses dias, os ingressos serão gratuitos das 18h às 23h.

- Na quarta-feira (3), a visita será das 10h às 18h.

Para visitar a exposição é preciso reservar os ingressos com antecedência no site do museu.

