Caminhos da Reportagem expõe os desafios no combate às queimadas

Nesta segunda-feira (1º), a TV Brasil exibe, às 23h, um novo episódio do programa Caminhos da Reportagem com o tema o Manejo do Fogo: do ancestral ao futuro. A atração aborda as inovações desenvolvidas para enfrentar os desafios das queimadas no Brasil.

Em 2024, o país registrou um recorde histórico de queimadas, com 30 milhões de hectares atingidos, superando a média histórica em 62%. De acordo com especialistas, o fenômeno climático El Niño contribui para o aumento da seca e dos incêndios, agravado pelas mudanças climáticas e pelo uso e ocupação do solo. Ao programa, o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, diz que, diante das mudanças climáticas, mais do que promover uma estrutura para combater incêndios, é preciso investir em prevenção. “É saber lidar com o fogo como um componente cultural, como um elemento presente na paisagem. Com as mudanças climáticas, não dá para brincar. As tragédias serão cada vez maiores e, muitas vezes, teremos a sensação de impotência”, ressalta.

Brigadistas O trabalho de combate ao fogo também é feito pelos brigadistas florestais. Segundo Thomas Tanaka, técnico ambiental do PrevFogo, órgão associado ao Ibama, sejam contratados ou voluntários, muitos brigadistas acabam, infelizmente, feridos ou mortos. “Eles colocam a vida em risco para proteger a vegetação, as comunidades e as cidades. Além de a chama ser perigosa, a fumaça é extremamente danosa à saúde humana”, explica. Osvaldo Barassi Gajardo, especialista em conservação da WWF-Brasil, reforça que o brigadista é uma figura-chave.

“Não adianta ter brigadistas por 4 ou 5 meses. Precisamos tê-los o ano inteiro, realizando ações de prevenção. Acredito que a valorização desse profissional é algo urgente”, lembra. Uso ancestral O Caminhos da Reportagem apresenta a história de Mayangdi Inzaulgarat Suárez, que nasceu em Cuba, mas mora no Brasil desde 2013. Apesar de trabalhar com audiovisual, em 2019 teve o primeiro contato com incêndios florestais no Distrito Federal, onde reside. Nesse período, passou a atuar como brigadista voluntário. Após se naturalizar brasileiro, ingressou no serviço público e, hoje, integra a equipe do PrevFogo.

Em 2024, o brigadista atuou na comunidade quilombola Kalunga do Mimoso, no Tocantins. “Essas populações tradicionais utilizam o fogo desde que surgiram, tanto indígenas quanto quilombolas. Eles aplicam o fogo de forma bem controlada no fim da época das chuvas, porque sabem que o fogo das 16h30, por exemplo, vai se apagar até as 17h, numa mata mais fechada, mais fria e mais úmida, sem causar danos”, explica. A produção da TV Brasil destaca que o fogo é utilizado por essas comunidades há séculos como uma ferramenta de manejo do território, com técnicas adaptadas ao ambiente local.