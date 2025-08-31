Dia do Samba-Rock é celebrado com programação especial em São Paulo

Foi nos bailes das periferias e espaços negros de São Paulo dos anos 1950 que surgiu o samba-rock, estilo musical que funde o samba e a black music norte-americana., mas só ganhou expressão nacional a partir da década de 1970 quando Jorge Ben Jor, precursor desse estilo musical, se uniu aos integrantes do Trio Mocotó e, juntos, impulsionaram o gênero.

Por conta da sua importância na cidade de São Paulo e também por seus impactos culturais e sociais, o samba-rock passou a ser considerado patrimônio imaterial da cidade de São Paulo em 2016.

Esse gênero musical é oficialmente celebrado no dia 31 de agosto e, por isso, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo decidiu promover uma programação especial e gratuita para comemorar sua história na capital paulista.

Neste domingo (31), o Centro de Culturas Negras, no Jardim Oriental, vai promover o Baile de Samba Rock a partir das 19h. O show, que vai reunir dançarinos, DJs e convidados, terá duas horas de duração.

Também hoje a Casa de Cultura Tremembé, na zona norte da capital, vai apresentar um show da cantora Dri Lima, em que ela vai cantar clássicos do estilo como as músicas Só nos Bailes, Meu Samba e Flor de Liz. A apresentação está marcada para as 17h e celebra os grandes bailes dos anos 1990, destacando a força da mulher sambista.