Lula decreta luto oficial por morte de Luis Fernando Verissimo

A morte de Verissimo, aos 88 anos, foi confirmada no início da manhã, em Porto Alegre, após complicações causadas por um caso grave de pneumonia.

Ele era um dos maiores nomes da literatura nacional. Ao todo, teve mais de 80 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas, entre crônicas, romances, contos e quadrinhos. O velório está ocorrendo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Em nota de pesar, Lula também destacou a relevância do escritor como cronista da vida cotidiana brasileira.