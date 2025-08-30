Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Funarte abre inscrições para premiar mestres das artes

Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil Autor
Tipo Notícia

A Fundação Nacional de Artes (Funarte), entidade vinculada ao Ministério da Cultura, está com inscrições abertas para o Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes 2025, que integra o Programa Funarte Memória das Artes.

O objetivo é reconhecer e valorizar mestras e mestres das artes das cinco regiões do Brasil, que atuem como referência em diferentes campos artísticos, como artes visuais, circo, dança, música ou teatro.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até as 17h59 (horário de Brasília) do dia 29 de setembro de 2025.

Esta segunda edição da premiação tem investimento total de R$ 3 milhões.

Cada mestra ou mestre vinculado a uma proposta contemplada no processo de seleção receberá um prêmio de R$ 100 mil.

A chamada vai premiar, ao todo, 30 mestras e mestres das artes, assegurando a concessão mínima de três prêmios em cada uma das cinco regiões do país.

Do total de recursos destinados a este edital, serão reservados, no mínimo, 20% para concorrentes mestras e mestres negras e negros; 10% para concorrentes mestras e mestres indígenas; 10% para concorrentes mestras e mestres com deficiência.

Pelas regras do edital, que foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (29), as propostas devem ser apresentadas exclusivamente por terceiros, não sendo permitida a candidatura direta por quem pode ser contemplado.

Requisitos

Os participantes devem ter idade igual ou superior a 60 anos, atuação no campo artístico por, no mínimo, dez anos no Brasil, e tenham destacada e contínua trajetória artística.

A referência da mestra ou mestre precisa ser reconhecida por organizações da sociedade civil e da comunidade, com caráter coletivo e institucional, cuja atuação seja relevante para o desenvolvimento das artes brasileiras em seus territórios.

