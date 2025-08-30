Funarte abre inscrições para premiar mestres das artes

, entidade vinculada ao Ministério da Cultura,, que integra o Programa Funarte Memória das Artes.

O objetivo é reconhecer e valorizar mestras e mestres das artes das cinco regiões do Brasil, que atuem como referência em diferentes campos artísticos, como artes visuais, circo, dança, música ou teatro.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até as 17h59 (horário de Brasília) do dia 29 de setembro de 2025.

Esta segunda edição da premiação tem investimento total de R$ 3 milhões.

Cada mestra ou mestre vinculado a uma proposta contemplada no processo de seleção receberá um prêmio de R$ 100 mil.