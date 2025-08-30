Ato em SP lança movimento de famílias em busca de desaparecidos

de mais um encontro nas escadarias da Catedral da Sé, no centro da capital paulista,

O ato visava ainda reforçar o pedido de ações efetivas do Poder Público para solucionar os desaparecimentos.

Com cartazes e fotos, familiares lembraram e homenagearam os entes queridos.

Na ocasião, foi lançado ainda o Movimento Nacional de Familiares de Pessoas Desaparecidas, uma iniciativa para unir todos os grupos em defesa da verdade, da memória, da justiça e da solidariedade.

Participam os movimentos Mães da Sé, Mães em Luta, União de Vítimas, Esperança da Rua, Instituto Mercia Nakashima, Abrace, Mães do Paraná, Instituto Giorgio Renan por Justiça entre outros.