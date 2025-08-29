TV Brasil exibe sábado episódios finais da série turca Um Milagre

A TV Brasil apresenta o final do série Um Milagre com a exibição dos últimos dois episódios da trama turca, em sequência, neste sábado (30), a partir das 20h. A partir de segunda (1º), no mesmo horário, a emissora pública inicia a novela portuguesa Sangue Oculto na faixa de dramaturgia. apresenta o final do série Um Milagre com a exibição dos últimos dois episódios da trama turca, em sequência, neste sábado (30), a partir das 20h. A partir de segunda (1º), no mesmo horário, a emissora pública inicia a novela portuguesa Sangue Oculto na faixa de dramaturgia.

Os capítulos da produção Um Milagre ficam disponíveis por cinco dias no app TV Brasil Play, após janela na telinha. A obra estrangeira teve a primeira janela na televisão aberta no país na programação da TV Brasil. Os conteúdos ainda podem ser acompanhados em horário alternativo, na madrugada, à 1h30. A série acompanha a jornada do médico Ali Vefa (Taner Ölmez), um jovem autista que enfrenta vários desafios e traumas do passado para se tornar um cirurgião. No decorrer do arco narrativo, o personagem principal encara sua dificuldade de se comunicar com as pessoas no hospital privado em que trabalha. Com o sonho de ser médico desde a infância, Ali deixa sua pequena cidade e vai até Istambul para se especializar. Ele decide trabalhar como residente no departamento cirúrgico de um grande hospital, onde seu mentor é o chefe médico. Ele tem que superar suas limitações sociais e os preconceitos de pacientes e colegas, mas também encontra uma família capaz de valorizar suas habilidades especiais. Lentamente, Ali desenvolve suas habilidades para aprender a se relacionar com todos na rotina diária de atendimento no serviço hospitalar. A influência genuína do rapaz começa a evoluir em torno de sua personalidade única e cativante.

O protagonista não apenas ajuda a curar, mas dá esperança às pessoas com quem convive. Médicos, pacientes e diretoria passam a ver o mundo de um ponto de vista diferente a partir das contribuições de Ali. O universo daquele enorme hospital passa, gradativamente, a se tornar uma família ao seu redor.

A obra de dramaturgia assinada pela MF Yapım, com roteiro escrito por Pınar Bulut e Onur Koralp, teve 197 capítulos. O seriado é uma adaptação da telenovela sul-coreana Good Doctor (2013), produção que também serviu de base para a famosa série norte-americana homônima The Good Doctor (2017). Tramas emocionantes na reta final Nos dois últimos episódios de Um Milagre, Ali tem que lidar com a separação do médico Ferman que recebe uma proposta de trabalho em outro hospital. Às vésperas do casamento com Nazly, Ali ainda se questiona se será um bom pai. As situações pelas quais passa servem de inspiração para ele perceber o quão valioso é ser pai. Com essa decisão clara, ele fica feliz por poder realizar o matrimônio. No grande dia do casamento com Nazli, Ali se sente pronto para começar a escrever uma nova fase especial da sua vida. A ocasião ainda guarda surpresas. Antes de iniciar a cerimônia, ele a surpreende com a presença de seu pai, com quem nunca mais teve contato

Ao vivo e on demand Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar. Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV. Serviço Um Milagre – últimos capítulos – sábado, dia 30/8, às 20h, na TV Brasil