Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil

, após pouso programado para reabastecimento. Junto com Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, estavam os ministros do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

A delegação brasileira voltava de viagem oficial do México destinada a abrir mercados para novos produtos agrícolas brasileiros e assinatura de acordos de cooperação bilateral.

Segurança

Comunicado divulgado, em Brasília, pela Vice-Presidência da República na manhã desta sexta-feira (29) afirma que todos estão bem e em segurança.

“Embora a aeronave apresentasse condições de seguir em direção ao Brasil, a Força Aérea Brasileira (FAB), como medida de cautela, recomendou que o Vice-Presidente estendesse sua parada até que outra aeronave fosse deslocada do Brasil para completar a missão”, diz a nota.

Uma nova aeronave da FAB decolou da Base Aérea de Brasília às 10 horas para buscar as autoridades. O pouso em Brasília está previsto para 21 horas de hoje (29).