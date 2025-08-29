Denúncias de estupros caem 3,1% no estado de SP no mês de julho

Segundo balanço mensal divulgado nesta sexta-feira (29) pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o estado contabilizou 1.131 ocorrências de estupro em julho.

A queda mais significativa ocorreu nas cidades da região metropolitana de São Paulo, onde foram registradas 220 ocorrências em julho, valor 8,3% inferior aos 240 casos que foram denunciados no ano passado. Já na capital paulista a queda foi de 5,2%, com 218 ocorrências registradas.

Apesar disso, o número de estupros cresceu no acumulado deste ano na comparação com o ano passado. Segundo a secretaria, entre janeiro e julho deste ano, as 142 delegacias especializadas em defesa da mulher do estado receberam 8.385 denúncias de estupros, aumento de 1,3% em relação ao mesmo período de 2024.

Também houve aumento no número de feminicídios, que passaram de 133 casos entre janeiro e julho do ano passado para 151 neste ano. Para a secretaria, no entanto, esse aumento está relacionado à maior tipificação e classificação correta dos casos como feminicídio.