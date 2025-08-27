Pressão da água será reduzida na região metropolitana de São Paulo

Por causa da estiagem e do nível baixo de armazenamento dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) determinou que haja redução na pressão da água durante as madrugadas, na tentativa de “reduzir perdas e evitar vazamentos, preservando, assim, os reservatórios que abastecem a região”.

Segundo a companhia e o governo de São Paulo, a medida “é preventiva e temporária”, mas não foi informado à população por quanto tempo será mantida. Também não foram dadas estimativas sobre os impactos que a medida deverá trazer à população, mas a Sabesp afirma que “os imóveis que possuem suas instalações conectadas à caixa d’água devem sentir menos os efeitos da redução da pressão”.

Apesar de ontem ter voltado a chover em algumas cidades da região metropolitana, o nível dos reservatórios baixou ainda mais. Ontem, o armazenamento chegou a 38,2%, pior volume desde 2015, quando o estado viveu uma crise hídrica. Hoje, o nível dos reservatórios somou 38%, valor ainda considerado como nível de atenção.

