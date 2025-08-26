BNDES busca gestor para projetos de preservação de biomas

A ideia é buscar um gestor que fique responsável por ajudar o banco na intermediação de parcerias para apoiar, com recursos, projetos de restauração ecológica – com espécies nativas ou sistemas agroflorestais – nos biomas do Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampa e Mata Atlântica.

Para tanto, o banco lança nesta terça-feira (26) edital da segunda fase da iniciativa Floresta Viva. "Estamos unindo participação social e compromisso ambiental para recuperar nascentes, fortalecer a biodiversidade e criar oportunidades de renda sustentável para as comunidades locais. Esta iniciativa mostra como o Brasil pode liderar soluções para enfrentar a crise climática e promover o desenvolvimento sustentável com justiça social”, diz o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

O valor pode chegar a R$ 250 milhões, caso se concretizem as expectativas de parcerias com entidades interessadas em se tornar referência na área de restauro florestal, com destaque para a recuperação de nascentes e bacias; regulação climática; e proteção da biodiversidade com geração de renda

“Estamos nos espelhando em uma experiência muito bem-sucedida, também do BNDES, que foi o Floresta Viva 1, que termina no final do ano. Ele deu muito certo. Com R$ 250 milhões, conseguimos alavancar [com a ajuda de entidades públicas e privadas] quase R$ 500 milhões. Foram R$ 460 milhões de restauro”, explicou à Agência Brasil a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campello.

Está prevista também a implementação de um programa de capacitação e fortalecimento institucional de organizações sociais de povos tradicionais, assentados da reforma agrária e agricultores familiares.

A iniciativa não inclui o bioma Amazônico, uma vez que, para este, já há um fundo específico.

“Com os nossos recursos, os mangues já estão crescendo. Mas tem também as áreas de corredores no Cerrado, no Pantanal e na Catinga . São ações que já estão em andamento. Como deram muito certo, resolvemos lançar agora um novo edital para dar sequência com um novo gestor a ser contratado”, acrescentou a diretora.

De acordo com o BNDES, diferentemente da primeira fase, que operava com editais em janelas únicas, o Floresta Viva 2 trará ciclos sucessivos de seleção pública, “garantindo mais agilidade na aprovação e execução dos projetos”.

“Queremos empresas casando recursos com o BNDES, de forma a fazer com que nossos R$ 100 milhões virem R$ 250 milhões”, disse Tereza Campello.

A expectativa do BNDES é de que, a exemplo do ocorrido na primeira fase do Floresta Viva, sejam alavancado recursos de terceiros, também nesta segunda fase.

“Vamos contratar um gestor e, depois, abrir novos ciclos com novos editais, na busca por parceiros desenvolvedores de projetos”, explicou a diretora. Segundo ela, a expectativa é de que o gestor seja contratado a tempo da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será em novembro em Belém (PA).

Ainda no âmbito da segunda edição do Floresta Viva, está prevista a implementação de um programa específico de formação e mentoria para pelo menos 20 organizações sociais, colocando em prática o conteúdo teórico visando, em especial, proteger, monitorar e reintroduzir espécies nativas.

Impactos positivos

Dessa forma, pretende ajudar na geração de renda para comunidades tradicionais, agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Sempre por meio de atividades sustentáveis e de projetos de restauração produtiva.

Entre os impactos positivos para essas comunidades está também o de garantir acesso à agua, a partir da recuperação de nascentes e de bacias hidrográficas, ao mesmo tempo em que reforça a regulação climática com a captura de carbono, mitigando efeitos extremos como secas e enchentes.

“Devemos começar, provavelmente, com três grandes frentes: Pantanal, Cerrado e Caatinga ou Mata Atlântica”, adiantou Tereza Campello, ao manifestar preocupação especial com a Caatinga por se encontrar, em algumas localidades, em pleno processo de desertificação.

Segundo ela, “cuidar da Caatinga é cuidar da borda do cerrado, impedindo a expansão dessas áreas que estão virando deserto”. “Já o Centro-Oeste é estratégico porque é nossa caixa d’água, mas o Pantanal também tem sofrido e perdido diversdade”, complementou.

Agenda estratégica

Ela explica que o BNDES tem uma agenda de restauro florestal que promete ser estratégica para o futuro do país, não só como agenda ambiental visando reconstruir florestas destruídas. “Trata-se também de uma agenda econômica para o país, que já tem uma expertise enorme no assunto, com muitas áreas para serem restauradas”.

Ela lembra que o Brasil é uma das áreas de maior potencial no mundo para restauros florestais, e que, com o Floresta Viva, o BNDES vai estabelecer um patamar do que é restauro para o banco, passando a servir de referência também para outras instituições.

“Quem participar dele vai adquirir conhecimento e bagagem para também se tornar referência para restauro florestal”, ressalta a diretora referindo-se à contratação do gestor que conduzirá os vários ciclos a serem abertos, visando o restauro dos biomas, contratando e acompanhando os projetos.

Como participar

Podem apresentar propostas para parceiro gestor:

Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos nacionais

Autarquias e fundações públicas federais, à exceção da União e de entidades a ela vinculadas que dependam de transferências orçamentárias deste ente público para sua manutenção

O BNDES esclarece que essas pessoas jurídicas precisam ser legalmente constituídas sediadas no país que tenham finalidade institucional compatível com o objeto da chamada pública.

“As instituições proponentes devem comprovar: capacidade de gestão financeira, com porte e histórico de atuação compatíveis com o volume de recursos a ser gerido; capacidade de gestão técnica, contando com equipe, procedimentos e sistemas adequados para acompanhar a execução física e financeira dos projetos; e capacidade de execução das atribuições previstas no programa”, informou o BNDES.

O Floresta Viva conta com um núcleo gestor, a quem caberá, além de definir critérios para os ciclos de seleção pública, decidir, em última instância, sobre a aprovação e priorização de projetos e organizações.

Esse núcleo gestor será formado por representantes do BNDES, eventuais doadores e especialistas convidados.

O edital, com regras e prazos para o Floresta Viva 2, será disponibilizado no site do BNDES.