Balé Folclórico da Bahia estreia turnê nacional no Rio nesta sexta

O Balé Folclórico da Bahia, que tem sede no Pelourinho, em Salvador, já se apresentou em mais de 30 países e 300 cidades do mundo. Para Vavá Botelho, esta montagem trará mais visibilidade do grupo no Brasil, o que não ocorreu até agora.

“Apoiar o Balé Folclórico da Bahia, em sua primeira grande turnê pelo país, é a nossa forma de reconhecer e mostrar para todo mundo a potência que esse grupo construiu em 37 anos de muita história e talento”, afirmou o CEO do Will Bank, Felipe Félix.

O diretor destacou que a temporada de O Balé Que Você Não Vê pelo país foi elaborada para festejar os 30 anos da companhia, mas, por falta de apoio financeiro, só foi para frente sete anos depois, com o patrocínio do Will Bank.

O fundador atribui a falta de visibilidade no Brasil, em parte, ao preconceito que ainda existe em relação à cultura popular e ao folclore, que segundo ele, são vistos como formas menores da cultura brasileira.

Essa situação, no entanto, também já foi enfrentada pela companhia fora do país. Em 1994, o BFB foi convidado para se apresentar na Bienal de Dança de Lyon, na França. Botelho lembra que, de início, houve um desprezo da imprensa e do público pelo fato de o festival levar uma companhia folclórica, mas o BFB conseguiu reverter a situação.

“Foi um sucesso tão grande que a gente foi contratado, em princípio, para fazer três apresentações e fizemos sete, porque, com um ano de antecedência, os ingressos iam se esgotando”, revelou, acrescentando que, mesmo assim, os cartazes de divulgação espalhados na cidade ocultavam a palavra Folclórico do nome do Balé.

Em outro exemplo do reconhecimento no exterior, Vavá lembrou que o calendário oficial da cidade norte-americana de Atlanta comemora, sempre em 1º novembro, o Dia do Balé Folclórico da Bahia, por todo o trabalho de promoção, divulgação e valorização da cultura negra no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Isso, segundo o diretor-geral, se contrapõe à situação do grupo no Brasil, onde enfrenta diversos obstáculos para se manter, especialmente, pela falta de patrocínios.

“A gente tem muita dificuldade, desde sempre, em circular pelo país, em mostrar nosso trabalho, montar trabalhos e em ter patrocínio. O Balé nunca teve um patrocínio de manutenção. Nós recebemos apoio, extremamente importante e vital, se não, não existiríamos, da prefeitura e do governo do estado, através das secretarias de cultura”, comentou.

Esse apoio, conforme o fundador do BFB é feito por meio de editais, que têm um limite de valor pequeno, porque são projetos divididos com inúmeras instituições no estado da Bahia e em Salvador.

“Isso colabora para que a gente possa sobreviver, viver e pagar as nossas contas, uma vez que a gente tem um elenco e uma companhia muito grande. Temos um teatro [Teatro Miguel Santana] em Salvador, onde completamos, no dia 25 de julho, 30 anos em cartaz, e onde funciona a sede do Balé. Antes pandemia, eram espetáculos diários. Depois, a gente só conseguiu voltar com três dias na semana, com lotação esgotada”, afirmou.

Fada madrinha

No meio da sua trajetória o BFB encontrou uma pessoa que contribuiria diretamente com a divulgação da companhia no exterior: a crítica de dança do jornal The New York Times Anna Kisselgoff, que fez um artigo elogioso ao trabalho.

“O prazer dos dançarinos, músicos e cantoras em fazer o que eles fazem sobre o palco, é tão obviamente parte da vida deles, que contagia todo o teatro”.

A avaliação da jornalista chamou atenção “Eu já assisti seus maravilhosos bailarinos em diferentes países, sempre se comunicando com o público. Crianças e adultos são tomados de imediato pelos ritmos e encantos de sua arte”. Conforme o BFB, em 1994, a Associação Mundial de Críticos reconheceu a companhia como a melhor de dança folclórica do mundo.

Zebrinha

A direção artística do BFB, desde 1993, está sob a responsabilidade de José Carlos Arandiba, conhecido como Zebrinha. A principal fonte de inspiração para as pesquisas do grupo é a própria Bahia e suas manifestações populares.

“O nosso grande empenho e grande projeto é a formação de artistas dançarinos em todas as áreas técnicas, e esse espetáculo é tudo aquilo que damos em sala de aula e nunca apresentamos”, disse em entrevista à Agência Brasil.

“A gente quer surpreender o mundo e mostrar que os dançarinos do Balé Folclórico da Bahia podem se inserir, podem dançar e representar qualquer estilo de dança, porque essa é a preparação que os alunos têm”, contou, acrescentando que o BFB tem dois grandes propósitos: a formação e a preservação das culturas afro-brasileira e nordestina.

“Esses são os dois grandes objetivos e, juntando esses dois objetivos, fazer com que os adolescentes e jovens que entram na nossa companhia aprendam que não são cidadãos de segunda classe e que podem se transformar em artistas de ponta. A gente tem conseguido isso na nossa trajetória”, pontuou Zebrinha.